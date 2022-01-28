В Башкирии собака, нарушающая ПДД, спасла продавщицу от грабителя с ножом. Нарочно такое не придумаешь

В Башкирии собака помогла пресечь ограбление алкомагазина

В селе Аскино бродячая собака, выскочившая на дорогу, спасла продавца алкомагазина от грабителя с ножом.

История, достойная сюжета остросюжетного фильма, произошла в селе Аскино летом 2021 года. Июньским вечером в популярный алкомаркет зашел подозрительный гражданин в шапке и маске. Парень подошел к продавцу и начал требовать от женщины отдать дневную выручку. Сперва женщина посчитала происходящее шуткой, но, когда увидела в руках незнакомца нож, перепугалась. Она нажала на «тревожную кнопку» и начала звать на помощь.

В этот момент на улице неожиданно прозвучала полицейская сирена. На этот испугался уже сам грабитель. Разбойник выбежал из магазина и помчался прочь через чужие огороды. Вскоре на место приехали стражи порядка. Они допросили продавца и начали поиски жулика.

Позже была раскрыта тайна загадочной полицейской сирены, которая напугала разбойника еще до прибытия полиции. Оказалось, что рядом с магазином проезжал экипаж ДПС, который увидел на проезжей части собаку. Инспектор на секунду включил звуковой сигнал, который спугнул как животное, так и грабителя.

К слову, грабитель сам явился в полицию с чистосердечным признанием в сентябре 2021 года. В суде свое преступление он объяснил тем, что «очень переживал из-за отсутствия денег». Учитывая все обстоятельства дела, ранее несудимого парня приговорили к трем годам заключения условно.