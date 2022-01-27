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Общество27 января 2022 12:15

Башкирия приняла закон о гаражной амнистии

Документ создает условия для оформления прав граждан на земельные участки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Башкирии принят закон о гаражной амнистии

В Башкирии принят закон о гаражной амнистии

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня, 27 января, депутаты башкирского парламента приняли закон о гаражной амнистии. Документ создает условия для оформления прав граждан на землю под гаражами. Порядок определения платы за использование участков будет устанавливать региональное правительство.

В парламенте пояснили, что для оформления участка в орган местного самоуправления нужно подать заявление и документ, подтверждающий право пользования.

– Получив право собственности, владельцы смогут распорядиться имуществом по своему усмотрению – продать, подарить, заложить или передать наследникам. Воспользоваться гаражной амнистией или нет – личное дело каждого владельца, – пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Закон вступит силу через десять дней после того, как его подпишет глава Башкирии Радий Хабиров.