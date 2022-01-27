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Общество27 января 2022 10:19

Парламент Башкирии обнулил ставку единого сельхозналога на два года

Из-за новой нормы бюджет недополучит порядка 275 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Депутаты башкирского парламента приняли закон об обнулении единого сельхозналога

Депутаты башкирского парламента приняли закон об обнулении единого сельхозналога

Парламент Башкирии на два года снизил ставку единого сельхозналога с 6% до 0%. Соответствующий закон был принят на заседании Госсобрания-Курултая сегодня, 27 января.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, нулевую ставку смогут применить предприниматели, средняя численность работников у которых составила не менее 90% к уровню предыдущего налогового периода. В парламенте полагают, что такое решение «благоприятно скажется на инвестиционной привлекательности республики и поможет сохранить рабочие места».

Норма была принята в рамках третьего пакета мер поддержки экономики на фоне пандемии COVID-19. Фермерские хозяйства и малые сельхозпроизводители понесли убытки наравне с другими сферами бизнеса. К тому же по ним ударила летняя засуха прошлого года.

Из-за обнуления ставки единого сельхозналога бюджетные доходы в 2022-23 годах снизятся на 275 млн рублей. Эту сумму предполагается компенсировать за счет реализации новых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и поступлениями от увеличения объема выпускаемой продукции.

Действие нового закона распространяется на правоотношения в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го.

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