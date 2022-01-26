В Башкирии подтверждено более 400 новых случаев COVID-19

В ковид-госпиталях Башкирии лежат 170 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки COVID-19 был выявлен у 421 жителя. Последний раз прирост зараженных был выше отметки в 400 человек больше месяца назад, 24 декабря 2021 года. С начала пандемии и по состоянию на 26 января 2022-го в республике зарегистрировано более 128,4 тыс. случаев инфицирования. Статистику обновили в местном Минздраве.

Число умерших от коронавируса увеличилось еще на 16 пациентов. Всего от инфекции скончались 4 681 человек. Переболели COVID-19 119 тыс. жителей, 364 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции числятся 4 715 человек: 4 545 лечатся дома, 170 находятся на госпитализации (45 пациентов в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ).

Полностью вакцинировались от ковида в республике более 2,18 млн человек (по плану должно быть не менее 2,48 млн).