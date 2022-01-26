Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 5:20

25 января еще одна школа Уфы частично перешла на дистант из-за найденного коронавируса

Случай произошел в поселке 8 марта
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Уфе еще одна школа частично перешла на дистант

В Уфе еще одна школа частично перешла на дистант

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе в школе №4 детей отправили на дистант из-за коронавируса.

О ситуации с коронавирусом рассказала обеспокоенная мама учащегося школы №4 в Ленинском районе Уфы. Она заявила, что в учебном заведении произошел случай заболевания ковидом и сообщила об этом в соцсетях главы республики. Вскоре поступил официальный ответ администрации района – случай выявления ковида в школе действительно был.

Как оказалось, положительный тест на коронавирус у ученика одного из классов средней параллели уфимской школы №4 выявили 25 января. Директор школы немедленно перевела всех учеников на удаленное обучение на две недели.

Также в администрации района напомнили, что при желании родителей любого школьника можно перевести на дистант из-за коронавируса. Для этого представителям несовершеннолетнего нужно обратиться к директору школы с заявлением в любой форме.

0