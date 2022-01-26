25 января еще одна школа Уфы частично перешла на дистант из-за найденного коронавируса

В Уфе еще одна школа частично перешла на дистант Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе в школе №4 детей отправили на дистант из-за коронавируса.

О ситуации с коронавирусом рассказала обеспокоенная мама учащегося школы №4 в Ленинском районе Уфы. Она заявила, что в учебном заведении произошел случай заболевания ковидом и сообщила об этом в соцсетях главы республики. Вскоре поступил официальный ответ администрации района – случай выявления ковида в школе действительно был.

Как оказалось, положительный тест на коронавирус у ученика одного из классов средней параллели уфимской школы №4 выявили 25 января. Директор школы немедленно перевела всех учеников на удаленное обучение на две недели.

Также в администрации района напомнили, что при желании родителей любого школьника можно перевести на дистант из-за коронавируса. Для этого представителям несовершеннолетнего нужно обратиться к директору школы с заявлением в любой форме.