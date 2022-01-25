Завтра в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды

Температура воздуха ночью составит -15, -20 градусов, при прояснениях -21, -26, днем воздух прогреется до -8, -13 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 26 января, в Башкирии резко изменится погода. В Башгидромете рассказали, что на отдельных участках автодорог ожидается гололедица и снежный накат. Также ухудшится видимость – 500 метров и менее. Водителям лучше не выезжать на трассы без острой необходимости.

Существенных осадков ночью не ожидается, небольшой снег пойдет днем. Ветер будет дуть южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -15, -20 градусов, при прояснениях -21, -26, днем воздух прогреется до -8, -13 градусов.