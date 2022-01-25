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Общество25 января 2022 15:42

Завтра в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды

Метеорологи предупреждают о снежном накате и низкой видимости
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Температура воздуха ночью составит -15, -20 градусов, при прояснениях -21, -26, днем воздух прогреется до -8, -13 градусов.

Температура воздуха ночью составит -15, -20 градусов, при прояснениях -21, -26, днем воздух прогреется до -8, -13 градусов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 26 января, в Башкирии резко изменится погода. В Башгидромете рассказали, что на отдельных участках автодорог ожидается гололедица и снежный накат. Также ухудшится видимость – 500 метров и менее. Водителям лучше не выезжать на трассы без острой необходимости.

Существенных осадков ночью не ожидается, небольшой снег пойдет днем. Ветер будет дуть южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -15, -20 градусов, при прояснениях -21, -26, днем воздух прогреется до -8, -13 градусов.

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