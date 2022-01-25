Ученики просят Хабирова ввести дистант в школах Башкирии

Ученики просят Хабирова отправить их на дистант

Ребята из Башкирии просят Радия Хабиров ввести дистант в школах Башкирии.

В последнее время социальные сети главы республики стали своеобразной «жалобной книгой». Люди жалуются ему на нечищеный снег, дорогие товары и прочие проблемы. Как правило, занимаются этим люди старшего поколения. Но не всегда.

Под записями главы региона начали появляться сообщения от несовершеннолетних жителей республики. Ребята уверяют, что боятся за свое здоровье, и просят главу республики отпустить школы Башкирии на дистант. Всего таких сообщений под записью Хабирова не меньше пяти.

- Здравствуйте, уважаемый Радий Фаритович, когда закроете школы на дистанционное обучение? Боимся омикрона, - пишет один из подростков.

Впрочем, согласно ответу Минобра, подобными полномочиями наделены руководители самих учебных заведений. Так, отправить класс на карантин может директор школы, если в нем будут гриппом и ОРВИ будут болеть больше 20% учеников.