От COVID-19 в Башкирии скончались 4 665 человек

Более 128 тыс. случаев коронавируса зарегистрировано в Башкирии с начала пандемии

С начала пандемии от коронавируса в Башкирии скончались 4 665 человек. За последние сутки жертвами инфекции стали еще 15 пациентов. Больше последний раз было только 1 января – 16 смертей. Статистику на 25 января обновил региональный Минздрав.

Число новых случаев COVID-19 с каждым днем продолжает стремительно расти. В течение последних 24 часов инфекцию диагностировали 388 жителям республики, всего – более 128 тыс. Переболели коронавирусом 118,7 тыс. человек, 259 из них выписались за сутки.

Прямо сейчас носителями инфекции числятся 4 674 жителя Башкирии: 4 511 лечатся дома, 163 находятся под наблюдением врачей в ковид-госпиталях (состояние 37 пациентов оценивается как тяжелое).

Полностью вакцинировались в Башкирии более 2,17 млн человек (для достижения планового показателя необходимо 2,48 млн).