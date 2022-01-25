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Общество25 января 2022 10:36

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, в каком возрасте дети чаще заболевают ковидом и ОРВИ

Чаще всего респираторные заболевания встречаются у подростков от 15 до 17 лет
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Зимой дети особенно подвержены респираторным заболеваниям

Зимой дети особенно подвержены респираторным заболеваниям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном Роспотребнадзоре в ходе брифинга антиковидного штаба озвучили ситуацию с заболеваемостью детей и подростков. Главный санитарный врач республики Анна Казак отметила, что для зимы характерна напряженная ситуация как по коронавирусу, так и ОРВИ. При этом если говорить о респираторных заболеваниях в целом, то дети занимают 30 процентов от общего числа заболевших. В основном, это подростки от 15 до 17 лет, если говорить о взрослых – то от 30 до 49 лет. - В этих группах сейчас активно идет рост заболеваемости, в основном, в бессимптомной или легкой форме. Во многом – это последствия несоблюдения социальных ограничений и мер профилактики, которые рекомендует Роспотребнадзор и Минздрав, - подчеркнула Анна Казак.

Также глава регионального Роспотребнадзора отметила, что в связи со сложившейся ситуацией, вопрос детской вакцинации должен обсуждаться в «положительном ключе», при этом родители должны принять взвешенное решение, оценивая все риски и основываясь на официальных данных.