В региональном Роспотребнадзоре рассказали, в каком возрасте дети чаще заболевают ковидом и ОРВИ

Зимой дети особенно подвержены респираторным заболеваниям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном Роспотребнадзоре в ходе брифинга антиковидного штаба озвучили ситуацию с заболеваемостью детей и подростков. Главный санитарный врач республики Анна Казак отметила, что для зимы характерна напряженная ситуация как по коронавирусу, так и ОРВИ. При этом если говорить о респираторных заболеваниях в целом, то дети занимают 30 процентов от общего числа заболевших. В основном, это подростки от 15 до 17 лет, если говорить о взрослых – то от 30 до 49 лет. - В этих группах сейчас активно идет рост заболеваемости, в основном, в бессимптомной или легкой форме. Во многом – это последствия несоблюдения социальных ограничений и мер профилактики, которые рекомендует Роспотребнадзор и Минздрав, - подчеркнула Анна Казак.

Также глава регионального Роспотребнадзора отметила, что в связи со сложившейся ситуацией, вопрос детской вакцинации должен обсуждаться в «положительном ключе», при этом родители должны принять взвешенное решение, оценивая все риски и основываясь на официальных данных.