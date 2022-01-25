В Минздраве Башкирии ответили, будет ли вакцина от коронавируса для детей добровольной

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Накануне в Башкирию привезли 2800 доз антиковидной вакцины для детей «Спутник-М». Многих жителей республики волнует вопрос – будет ли вакцинация детей добровольной, и кто будет принимать об этом решение – родители или, может, школьный учитель?

В Минздраве республики поспешили заверить: вакцинация для детей будет абсолютно добровольная. Для детей от 12 до 15 лет потребуется обязательное наличие письменного информированного согласия от родителей. Для подростков в возрасте от 15 лет достаточно будет их собственного информированного согласия.

- Все в соответствии с нашим существующим законодательством, - подчеркнул Максим Забелин.