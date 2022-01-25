В Башкирии 11-летняя девочка попала под колеса легковушки

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Дюртюли вечером 24 января 11-летняя девочка попала под колеса легковушки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось на улице Матросова. Наезд на ребенка совершил 33-летний местный житель за рулем Kia Rio. Пятикласснице потребовалась помощь медиков – в результате удара она получила травмы.

Водитель рассказал инспекторам, что девочка неожиданно выбежала на дорогу из-за машины, которая стояла впереди. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбирается Госавтоинспекция.