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Происшествия25 января 2022 7:44

В Башкирии 11-летняя девочка попала под колеса легковушки

ДТП произошло в городе Дюртюли
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Дюртюли вечером 24 января 11-летняя девочка попала под колеса легковушки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось на улице Матросова. Наезд на ребенка совершил 33-летний местный житель за рулем Kia Rio. Пятикласснице потребовалась помощь медиков – в результате удара она получила травмы.

Водитель рассказал инспекторам, что девочка неожиданно выбежала на дорогу из-за машины, которая стояла впереди. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбирается Госавтоинспекция.