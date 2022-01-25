В Уфе с 2021 года закрылись семь мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах

Вакцинацию можно пройти также и в поликлиниках

Летом прошлого года в Уфе стали открывать так называемые мобильные пункты вакцинации от коронавируса в различных торговых центрах. Идею разместить такой пункт у себя в фойе поддержали тогда многие ТЦ в разных концах города.

Например, привиться от коронавируса еще в начале осени прошлого года можно было в «Меге», в ТЦ «Простор», гипермаркетах «Карусель» и «Окей» в Сипайлово, в ТК «Центральный», в «Гостином дворе», ЛСЦ «Башкирия», ТРЦ «Планета» и в Конгресс-холле «Торатау». Был такой пункт и в помещении Народного университета третьего возраста, что на улице Коммунистическая.

Однако уже в конце 2021 года большинство мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в торговых центрах были закрыты. Как рассказали «КП-Уфа» в Минздраве Башкирии, на сегодняшний день в Уфе действуют только три мобильных пункта: в Конгресс холле «Торатау», в ТРЦ «Планета» и в ЛСЦ «Башкирия».