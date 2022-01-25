В мэрии рассказали, за что уфимцы чаще всего получают административные штрафы

Чаще всего уфимцев штрафовали за парковку на газонах

Сегодня на оперативном совещании в уфимской мэрии подвели итоги работы административных комиссий в 2021 году. Как сообщил начальник отдела по работе с административными комиссиями Руслан Багаутдинов, чаще всего уфимцев в прошлом году штрафовали за парковку и проезд по газонам и лужайкам, а также за парковку возле мусорных площадок.

Всего за прошлый год был выписан 50651 административный штраф на общую сумму 62244250 млн рублей, при этом взыскать в бюджет удалось более 70 процентов этой суммы. По числу административных правонарушений отличились Октябрьский (9370 штрафов), Калининский (9104 штрафа), и Советский (8767 штрафов) районы. Меньше всего административных протоколов было выписано в Демском районе – всего 4395 материалов на сумму 5 млн 909 тысяч рублей.