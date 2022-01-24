Парень из Татарстана заколол ножницами свою жену и ее сестру, а потом изнасиловал массажистку из Башкирии

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Жуткая бойня разыгралась на днях в соседнем Татарстане. Там молодой человек ножницами зарезал свою жену, с которой только что отгулял свадьбу, и ее 18-летнюю сестру, после чего пустился в бега. Как сообщает «КП-Казань» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, мужчина поехал в Набережные Челны, где встретил свою давнюю знакомую – 46-летнюю массажистку из Башкирии. Позже в беседе со следователями перепуганная женщина расскажет, что клиент был в неадекватном состоянии – не только не заплатил за сам массаж, но и изнасиловал ее.

Тело самого душегуба обнаружили через несколько часов в его собственной машине, припаркованной в лесу неподалеку от трассы Уфа-Москва в Елабужском районе. Подозреваемый покончил с собой. Сейчас сыщики выясняют, что могло стать причиной кровавой бойни. Предположительно, молодой человек мог принимать сильнодействующие препараты.