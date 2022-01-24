За неполный январь в Уфе выпало 130% месячной нормы снега

Снег вернется в Башкирию уже 27 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе за неполный январь 2022 года выпало 130% месячной нормы осадков, во всей Башкирии – 120%. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в Башгидромете.

Синоптики предупредили, что снег, отсутствующий в регионе последние несколько дней, вернется к четвергу, 27 января.

– К территории республики сместится атмосферный фронт. 26 января местами, 27 января в большинстве районов республики пройдет снег небольшой, в отдельных районах умеренной интенсивности, на дорогах гололедица, снежный накат. – рассказали специалисты.

Температура воздуха к концу рабочей недели повысится ночью до -10,-15° (при прояснениях до -23°), днем столбики термометров покажут -5,-10°. В грядущие два дня, 25 и 26 января, в Башкирии будет холодно: ночью -13,-18° (местами до-28°), днем -8,-13°.