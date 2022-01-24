Житель Башкирии зарезал сына и скинул труп в яму с нечистотами

фото: СК РБ

Житель башкирского города Давлеканово зарезал приехавшего в гости сына и спрятал его труп в яме собственного домовладения. Против 54-летнего мужчины возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в СК и МВД республики.

По версии следствия, в декабре 2021 года 26-летний сын приехал в гости к отцу. Мужчины распили алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Во время конфликта отец взял нож и несколько раз ударил им сына в грудь. От полученных ранений последний скончался. Его тело было спрятано в яму.

Спустя несколько дней – в начале января 2022-го – в правоохранительные органы обратилась жена погибшего. Последний месяц они жили раздельно, но стабильно поддерживали связь, и в какой-момент мужчина перестал отвечать на звонки жены.

– Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что мужчина в последний раз был дома у отца в городе Давлеканово. Последний в устной беседе пояснил, что сын уехал в конце декабря на заработки. Вскоре после разговора с правоохранителями отец пропавшего покинул свое место жительство и скрылся в неизвестном направлении, – передали в СК РБ.

В ходе осмотра дома подозреваемого были обнаружены следы крови, а в яме-шампо на участке – труп его сына с признаками насильственной смерти. Отца погибшего объявили в федеральный розыск. 20 января он был задержан сотрудниками полиции в Уфе. Подозреваемый жил в микрорайоне Нижегородке около недели, время от времени ночуя в подъездах и подрабатывая на чистке снега. Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в убийстве. Сейчас он находится под стражей.