В Уфе еще одна школа частично ушла на дистант из-за всплеска вируса

Из-за роста заболеваемости ОРВИ школьников переводят на домашнее обучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе еще одна школа частично перешла на дистанционное обучение из-за всплеска простудных респираторных заболеваний. Речь идет о школе №41, где за первую неделю обучения многие школьники подхватили ОРВИ. Теперь несколько классов, где больше всего заболевших, отправляются на дистанционное обучение. Все задания ребята будут получать ежедневно в онлайн-режиме, а вернуться за парты смогут уже через неделю, если позволит эпидобстановка.

- Бедные дети, когда же это все закончится! – сокрушаются родители, справедливо опасаясь, что на дистанционке успеваемость может упасть.

Напомним, что ранее в Минобре республики объяснили, при каких условиях в школах вводится карантин.

- Санитарные нормы и правила определяют обязательность карантинных мероприятий в случаях выявления в классе больного ковидом (ученика или учителя) - сроком на 14 дней, в случае превышения числа заболевших гриппом/ОРВИ более чем 20% - сроком на 7 дней. В обоих случаях организуется дистанционное обучение для всего класса, который переведен на карантин. Эти действия не зависят от параллели классов, в которых учатся дети, - уточнили в ведомстве.

Также на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Роспотребнадзора Анна Казак сообщила, что на карантин в республике ушли уже 73 школы, где были обнаружены случаи коронавируса. Наибольшее число таких школ в Уфе, но в целом заболеваемость ковидом в школах остается невысокой.

- Все случаи связаны с семейными очагами. Поэтому мы отслеживаем, чтобы в семье максимально ограничивали взаимодействие с домочадцами, соблюдали санобработку, проветривание и личную гигиену, - уточнила Анна Казак.