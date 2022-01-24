В Башкирии зазвучат сирены экстренного оповещения

Сирены начнут выть 27 января в период с 10:30 по 16:00 Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Башкирии 27 января в рамках технической проверки будут звучать сирены экстренного оповещения населения. Об этом сегодня, 24 января, предупредили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Сирены начнут выть 27 января в период с 10:30 по 16:00 в Ленинском районе Уфы и других муниципалитетах республики. Длительность звучания громкоговорящих устройства не превысит пяти секунду.

С 25 по 28 января в ночное время в регионе будет проведена техническая проверка с перехватом каналов телевизионного и радиовещания.

В Госкомитете РБ по ЧС напомнили, что в случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет длиться до пяти минут.