Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 350 человек

Из-за распространения омикрона число заболевших стремительно растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии отмечается рост числа заболевших коронавирусом. Только за 3 неделю 2022 года в республике рост заболеваемости составил 26 процентов. За последние сутки в Башкирии зарегистрировано 350 новых случаев ковида, а общее число заболевших составило 127662 человека. При этом более 93 процентов уже выписано с выздоровлением – за сутки 214 человек.

Большинство из заболевших переносят коронавирус в легкой форме и находятся на амбулаторном лечении – 4387 человек. Еще 173 госпитализированы – в большинстве это люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями и невакцинированные. 44 пациента в тяжелом состоянии находятся в палатах интенсивной терапии.

В Минздраве республики отметили, что по указанию властей был увеличен до 2200 коек коечный инфекционный фонд, из которого занято сейчас 60 процентов.

Что касается вакцинации, то на сегодняшний день в Башкирии вакцинировано 1 компонентом 2млн 311857 жителей республики, что составляет 93 процента от числа подлежащих иммунизации. Полностью завершили вакцинацию 2 млн 177837 жителей региона.