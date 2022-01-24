Башкирский парламент поддержал законопроект о чипировании домашних животных

Обязательное чипирование домашних животных решит несколько задач: поможет хозяину найти потерявшегося питомца и ускорит поиск владельца собаки в случае если та была брошена или напала на человека. Фото: Мария ЛЕНЦ

Парламент Башкирии поддержал федеральный законопроект об обязательной идентификации и учете домашних животных. Соответствующую норму подготовил Минсельхоз России.

Как отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, обязательное чипирование домашних животных решит сразу несколько задач: поможет хозяину найти потерявшегося питомца и ускорит поиск владельца собаки в случае если та была брошена или напала на человека.

– Если люди будут более ответственно относиться к своим питомцам, то кошки и собаки перестанут непрерывно пополнять армию бездомных животных, – полагает председатель регионального парламента.

Толкачев также добавил, что ранее Госсобрание-Курултая уже вносила похожий законопроект в Госдуму, однако тогда он был отклонен при первом чтении. Несмотря на это, норма нашла свое отражение в новой инициативе.