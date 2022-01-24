В Уфе участились случаи кражи люков

Мэрия попросила уфимцев сообщать об открытых люках и случаях хищения крышек от них Фото: Олег УКЛАДОВ

В Уфе за последнее время участились случаи кражи крышек от люков канализационных и водопроводных колодцев. Об этом 23 января сообщили в городской администрации.

В мэрии жителей призвали быть осторожными: открытые люки на тротуарах и во дворах опасны для жизни и здоровья людей, а на дорогах создают угрозы серьезного ДТП. Риск несчастного случая увеличивается с наступлением вечера.

Профильные службы ежедневно проверяют целостность колодезных люков, и в случае отсутствия крышек устанавливают новые.

Администрация города обратилась к горожанам с просьбой сообщать об открытых колодцах и случаях хищения крышек люков по телефону диспетчерской службы «Уфаводоканала» по телефону 8 (347) 284-15-30.