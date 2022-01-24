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Общество24 января 2022 4:53

В Уфе участились случаи кражи люков

Мэрия предупредила об опасности открытых колодцев
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мэрия попросила уфимцев сообщать об открытых люках и случаях хищения крышек от них

Мэрия попросила уфимцев сообщать об открытых люках и случаях хищения крышек от них

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Уфе за последнее время участились случаи кражи крышек от люков канализационных и водопроводных колодцев. Об этом 23 января сообщили в городской администрации.

В мэрии жителей призвали быть осторожными: открытые люки на тротуарах и во дворах опасны для жизни и здоровья людей, а на дорогах создают угрозы серьезного ДТП. Риск несчастного случая увеличивается с наступлением вечера.

Профильные службы ежедневно проверяют целостность колодезных люков, и в случае отсутствия крышек устанавливают новые.

Администрация города обратилась к горожанам с просьбой сообщать об открытых колодцах и случаях хищения крышек люков по телефону диспетчерской службы «Уфаводоканала» по телефону 8 (347) 284-15-30.