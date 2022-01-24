В ГИБДД по Башкирии подвели итоги массовых проверок водителей в выходные

Фото: Рустем Ахунов

В минувшие выходные на дорогах Башкирии прошли массовые проверки водителей. Автоинспекторы в Уфе проверили более 600 автомобилистов и пресекли 71 нарушение правил дорожного движения. В башкирской столице задержали восемь нетрезвых водителей, сообщили в местном Отделе ГИБДД.

Всего же по республике сотрудники дорожной полиции за 21 и 22 января 2022 года выявили более 2000 нарушений ПДД, в том числе, были выявлены около 40 случаев выезда на встречную полосу движения. В том числе, только за минувшее воскресенье, 22 января, в республике были задержаны 43 водителя, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.