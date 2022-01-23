В полиции опровергли слухи о возможном похищении ребенка в Уфе

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 23 января, по социальным сетям и чатам в мессенджерах распространялся слух о то, что в уфимской Черниковке якобы похитили семилетнюю девочку. Сердобольные пользователи рассылали чье-то сообщение, где утверждалось, что двое неизвестных мужчин схватили и увезли в неизвестном направлении ребенка. По версии авторов сообщения, инцидент произошел на перекрестке улиц Мира и Кольцевой.

В действительности же данное сообщение является фейком. Кто и зачем пустил такой ужасающий слух, остается только догадываться. В пресс-службе МВД по Башкирии «КП-Уфа» опровергли информацию, содержащуюся в пересылаемом сообщении.

Сообщение оказалось фейком

- По имеющимся на данный момент сведениям, информация из сообщения не подтверждается, - рассказали «КП-Уфа» в ведомстве. О том, что данное сообщение фейк, подтвердил и собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.