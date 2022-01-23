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Происшествия23 января 2022 15:45

В Уфе простились с 41-летней матерью двоих детей и известным юристом, внезапно ушедшей из жизни

Коллеги женщины были шокированы ее внезапной кончиной
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Накануне стало известно о скоропостижной и внезапной смерти 41-летней Евгении Огурцовой, долгие годы проработавшей юристом в федеральном агентстве недвижимости. О кончине женщины у себя в социальных сетях сообщила ее руководитель, директор агентства «Эксперт» Елена Андреева. Женщина отметила, что коллеги усопшей до сих пор не могут осознать, что ее больше нет.

- Нежная, женственная, добрая. Преданная компании и лично мне как никто другой последние 10 лет. Ей был всего 41 год. Мы все до сих пор не можем осознать это. У нее осталось двое детей 17 и 12 лет, - написала в своих соцсетях руководитель агентства.

Похороны Евгении Огурцовой прошли в минувшую субботу, 22 января, на кладбище в Тимашево.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Евгении Огурцовой.