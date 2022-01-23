В Башкирии за три года закупили сельхозтехнику на 28,6 млрд рублей

Всего за три года фермеры в Башкирии закупили более 10 тысяч единиц техники Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минсельхозе Башкирии заявили, что с 2019 по 2021 годы фермеры закупили технику и специальное оборудование на 28,6 млрд рублей. При этом технопарк башкирских аграриев обновился почти на 10 тысяч единиц. Такие успехи в аграрном ведомстве связывают с госпрограммой поддержки обновления сельхозтехники.

- Техническая модернизация – это один из самых важных факторов для развития АПК региона в целом. К сожалению, рабочих рук на селе становится все меньше, и нивелировать нехватку кадров, в определенной степени, можно с помощью современной, высокопроизводительной техники, - цитирует вице-премьера правительства Башкирии Ильшата Фазрахманова пресс-служба Минсельхоза.

По данным министерства, всего за 11 лет существования программы по обновлению технопарка, с 2011 по 2021 годы, башкирские фермеры смогли купить более 31 тысяч единиц различной сельскохозяйственной техники. На это было потрачено 58,3 млрд рублей.