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Общество23 января 2022 14:24

В Башкирии разыскивают бесследно пропавшего 36-летнего Дмитрия Айвакова

Мужчина ушел из дома почти две недели назад и до сих пор не вернулся
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Родные и близкие 36-летнего жителя Юмагузино Дмитрия Айвакова бьют тревогу: мужчина ушел из дома еще 12 января и до сих пор не вернулся. В минувшую субботу, 22 января, односельчане собрались около его дома по улице Равенства и отправились на прочесывание местности.

Десятки юмагузинцев прошлись вдоль реки, изучили местность около дома и обошли рощу. К сожалению, на данный момент найти его следы не удалось. По словам родных Дмитрия Айвакова, причин и обстоятельств его исчезновения никто не знает.

Всех, кто мог видеть Дмитрия Айвакова, либо знает о его местонахождении, просят связаться по телефону с его соседкой Эльвиной по номеру: 8-927-63-65-346.