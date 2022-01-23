Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 января 2022 12:27

В аэропорту Уфы у авиалайнера обнаружили опасную техническую неисправность

В это время самолет буксировали в специальный ангар
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ЧП произошло во время буксировки воздушного судна

ЧП произошло во время буксировки воздушного судна

Недавно в аэропорту Уфы специалисты буксировали самолет ATR-72 в ангар и обнаружили, что произошло разрушение детали авиалайнера. По данным новостного портала, специализирующегося на новостях авиации, технический персонал не убедился в том, что воздушное судно снято с тормоза и начал буксировку. В итоге, деталь, помогающая в буксировке самолета, пришла в негодность.

Кроме того, как оказалось, из-за преждевременной попытки буксировки была повреждена правая шина передней стойки шасси. Инцидент произошел еще 17 января около полуночи, но подробности стали известны только накануне. На данный момент проводится служебное расследование, цель которого, установить причины повреждения.