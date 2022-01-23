В аэропорту Уфы у авиалайнера обнаружили опасную техническую неисправность

ЧП произошло во время буксировки воздушного судна

Недавно в аэропорту Уфы специалисты буксировали самолет ATR-72 в ангар и обнаружили, что произошло разрушение детали авиалайнера. По данным новостного портала, специализирующегося на новостях авиации, технический персонал не убедился в том, что воздушное судно снято с тормоза и начал буксировку. В итоге, деталь, помогающая в буксировке самолета, пришла в негодность.

Кроме того, как оказалось, из-за преждевременной попытки буксировки была повреждена правая шина передней стойки шасси. Инцидент произошел еще 17 января около полуночи, но подробности стали известны только накануне. На данный момент проводится служебное расследование, цель которого, установить причины повреждения.