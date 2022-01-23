В Башкирии водитель на устроил ДТП на перекрестке, проскочив на красный: пострадали две девушки

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ночь на воскресенье, 23 января, в Нефтекамске на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Карцева произошло ДТП с участием двух отечественных легковушек. По данным ГИБДД по Башкирии, 25-летний местный житель за рулем «Лада Приора» протаранил другую отечественную легковушку «Лада», за рулем которой находился 19-летний молодой человек. По всей видимости, виновник аварии пытался проехать на красный сигнал светофора.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в результате аварии пострадали две пассажирки автомобиля, который протаранили. Девушек 23 и 26-ти лет с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы дорожной полиции.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии, за прошедшие сутки на дорогах республики произошло шесть автомобильных аварий в которых пострадали восемь человек. Дорожные полицейские провели рейды на дорогах и выявили более двух тысяч нарушений ПДД, а также задержали 43 нетрезвых водителя.