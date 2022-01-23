В Башкирии на трассе водитель грузовика сбил менявшего колесо дальнобойщика и скрылся

На фото: как сейчас выглядит грузовик, в который врезался неизвестный на ГАЗель NEXT

Два дня назад, 21 января, примерно в 2:50 часов на трассе М5 в Башкирии неизвестный водитель на автомобиле ГАЗель NEXT сбил дальнобойщика, менявшего на обочине колесо и скрылся. Пострадавший находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, сегодня его перевели из реанимации. Родственники разыскивают очевидцев происшествия.

Как рассказала «КП-Уфа» родственница пострадавшего мужчины, авария произошла примерно в 30 километрах, не доезжая Уфы со стороны Сима. Виновник наезда на дальнобойщика передвигался на ГАЗель NEXT оранжевого или коричневого цвета. После аварии на этой машине остались следы: отсутствует правое зеркало заднего вида и правая фара. Возможны и другие повреждения, такие как вмятины на правом крыле, бампере или на капоте.

- Всем, кто в этот день проезжал по трассе Челябинск -Уфа просьба поделиться видео и информацией! Возможно, автомобиль виновника попал ранее, либо позже на запись вашего видео регистратора на заправке, у кафе, при совершении обгона, двигался навстречу. Оказавшему помощь в нахождении нарушителя вознаграждение гарантируется, - обращается к возможным очевидцам ДТП родственница пострадавшего мужчины Мария.

Если вы узнали по описанию автомобиль предполагаемого виновника ДТП, либо видели сам момент аварии, просьба связаться с Марией по телефону: 89803160659.