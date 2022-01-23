«Своры по восемь особей»: в Уфе бродячие собаки устроили логово рядом со школой

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На днях житель Уфы пожаловался в комментариях под постом главы Башкирии в соцсетях о нашествии бродячих собак в одном из дворов. По словам мужчины, собаки постоянно собираются на детской площадке в районе школы №124 на Уфимском шоссе. Фактически, животные устроили себе логово рядом со школой.

- Детская площадка своры собак по семь-восемь особей в стае. Ведь недавно только в декабре 2021 года беспризорные собаки покусали школьников, заведено уголовное дело прокуратурой. Что мы сейчас опять ждём? Приют так и не построен, как обещали, - возмущается уфимец.

В ответ на это обращение сотрудники администрации Октябрьского района Уфы сообщили, что передали заявку организации, которая занимается отловом бродячих собак.