Главврач Иглинской ЦРБ Карунас уволилась и готовится к работе в другом учреждении Минздрава

фото: vk.com // Жанна Карунас

В Башкирии уволилась главврач Иглинской центральной районной больницы Жанна Карунас. Она работала в лечебнице 20 лет, пять из которых была руководителем. Об уходе медика с должности сегодня, 21 января, сообщила пресс-служба ЦРБ.

– Вчера был последний рабочий день нашего, теперь уже можно сказать неофициальным языком, любимого главного врача, – следует из сообщения больницы. – 20 января состоялось последнее оперативное совещание во главе с Жанной Леонидовной.

В министерстве здравоохранения Башкирии «КП-Уфа» сообщили, в понедельник, 24 января, Карунас начнет работать в другом подведомственном учреждении – в каком именно, не уточняется.