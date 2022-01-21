Коллеги погибшего под поездом молодого заводчанина обвинили в трагедии нечищеную дорогу

Валентин переходил напрямую через пути, так как переход был завален снегом. Фото: соцсети

Накануне в Уфе простились с молодым сотрудником УМПО. Жизнь 22-летнего Валентина Понкратова оборвалась 17 января, когда парень шел на работу и перебегал железнодорожные пути прямо перед поездом. К сожалению, состав не успел затормозить. От полученных травм молодой мужчина скончался на месте.

Некоторые коллеги Валентина уверены: трагедии можно было бы избежать. Все дело в том, что многие заводчане с платформы вынуждены идти через узкую тропу прямо по рельсам, ведь асфальтированная дорога до перехода просто завалена снегом.

- По этой узкой тропинке от платформы «Парковая» в сторону завода ежедневно передвигается очень много людей, которые вынуждены шагать через ж\д пути, потому что другого пути нет. Асфальтированная дорожка, которая ведет до законного перехода, попросту засыпана снегом. Ни разу не видел, чтобы там было вычищено, - жалуется коллега погибшего парня Евгений К.

По словам Евгения, необходимо, чтобы администрация завода немедленно предприняла меры по расчистке дороги, иначе трагедия может повториться.