Башкирия направит в Минпросвещение заявку на строительство 11 школ по концессии

фото: Радий Хабиров // vk.com

Башкирия направит в министерство просвещения России заявку на строительство 11 школ с 15,2 тыс. ученических мест в Уфе, Уфимском районе, Стерлитамаке и Нефтекамске. Условия возведения учреждений предусматривают концессию – государственно-частное партнерство. Об этом на «Инвестчасе» у главы республики 20 января сообщил министр экономического развития Рустам Муратов.

– Все школы планируем строить в рассрочку по единой схеме. Суть концессии в том, что на возведение типовой школы на 1 225 мест общей стоимостью 1,7 млрд рублей большую часть средств на начальном этапе выделяет концессионер, – объяснил чиновник.

В первый год регион направит на стройку 18 млн рублей, а затем ежегодно в течение восьми лет будет выплачивать концессионеру по 144 млн рублей. Оплату банковских процентов на себя возьмет федеральный бюджет.

Отбор заявок начнется в феврале 2022 года. Из федерального бюджета в 2023-2024 годах на строительство концессионных школ регионам выделят 100 млрд рублей. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил республиканским Минобру и Минэкономразитию направить необходимые заявки в Минпросвещение РФ.