Роспотребнадзор будет судиться с тремя автосалонами Уфы из-за обмана клиентов

Роспотребнадзор нашел нарушения в автосалонах Уфы Фото: Александр ГЛУЗ

Роспотребнадзор Башкирии подаст иски в суд на три автосалона Уфы. Надзорное ведомство обвинило «МС Авто», «Управляющую компанию «ТрансТехСервис» и «Делион» в обмане клиентов и навязывании дополнительных товаров.

РПН провел в организациях контрольные закупки и выявил семь нарушений норм законодательства в области защиты прав потребителей. Ведомство предоставило список этих нарушений:

– предоставление недостоверной информации о товарах и условиях их приобретения: в договоре купли-продажи автомобиля не указана стоимость дополнительного оборудования и условия приобретения автомобиля;

– навязывание дополнительных товаров и услуг: невозможность оформления кредита и получения автомобиля без подписания договоров на оказание дополнительных услуг, стоимость которых варьируется от 86 до 179 тыс. рублей; установка дополнительного оборудования без согласия покупателя;

– включение в договор условий, ущемляющих права потребителей: предоставление потребителю для подписи документов, подтверждающих «добровольное волеизъявление» о приобретении автомобиля в той или иной комплектации; включение в договор купли-продажи условия о том, что обязательство по оплате автомобиля считается исполненным со дня получения продавцом полной цены автомобиля;

– обман, обсчет, введение в заблуждение:

– при заверениях о том, что стоимость дополнительного оборудования предоставляется без дополнительной платы, в договор купли-продажи машины и спецификации к ней стоимость дополнительного оборудования включена;

– при отказе от дополнительного оборудования на потребителя возложена обязанность по оплате услуг демонтажа дополнительного оборудования;

– лишение потребителя права на частичное или полное погашение кредита в первые два месяца.

Представители автосалонов заявили сотрудникам Роспотребнадзора, что подписание согласовательных листов и заявлений о волеизъявлении – это «стандартная процедура, и в документах все написано». В ведомстве тем временем заявляют, что продавцы не доводят до покупателей фактический смысл содержания документов и достоверную информацию о товарах и условиях их приобретения.

В отношении автосалонов были возбуждены административные дела. Роспотребнадзор уже направил иск в суд против «МС Авто». Заявления против «Управляющей компании «ТрансТехСервис» и «Делион» подготовлены.