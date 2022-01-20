В Уфе скоропостижно ушел из жизни 22-летний заводчанин

Фото: instagram.com/valentin_ion_

17 января скоропостижно ушел из жизни молодой работник завода УМПО Валентин Понкратов. О кончине 22-летнего парня рассказали коллеги усопшего.

Сотрудники завода вспоминают о Валентине как об очень добром и светлом человеке. По их словам, жизнь парня внезапно оборвалась из-за несчастного случая.

– Такая нелепая смерть! Пошел на работу и попал под поезд. Даже не верится. Самое страшное – когда хоронят молодых. 5 мая ему должно было исполниться 23 года, – поведали заводчане.

«КП-Уфа» выражает соболезнования родным и близким Валентина Понкратова.