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Общество20 января 2022 15:25

В Уфе скоропостижно ушел из жизни 22-летний заводчанин

Его жизнь оборвалась из-за несчастного случая
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Фото: instagram.com/valentin_ion_

Фото: instagram.com/valentin_ion_

17 января скоропостижно ушел из жизни молодой работник завода УМПО Валентин Понкратов. О кончине 22-летнего парня рассказали коллеги усопшего.

Сотрудники завода вспоминают о Валентине как об очень добром и светлом человеке. По их словам, жизнь парня внезапно оборвалась из-за несчастного случая.

– Такая нелепая смерть! Пошел на работу и попал под поезд. Даже не верится. Самое страшное – когда хоронят молодых. 5 мая ему должно было исполниться 23 года, – поведали заводчане.

«КП-Уфа» выражает соболезнования родным и близким Валентина Понкратова.