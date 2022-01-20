Житель Башкирии скалкой забил престарелую мать, осудившую его за тунеядство и алкоголизм

фото: СК РБ

В Бакалинском районе Башкирии местный житель до смерти избил 87-летнюю мать, которая осудила его за тунеядство и алкоголизм. Против мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом 20 января сообщил Следственный комитет Башкирии.

Ссора между матерью и ее пьяным 60-летним сыном произошла 14 января текущего года. Пенсионерка высказала претензии по поводу того, что мужчина нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В ответ на это обвиняемый несколько раз ударил женщину кулаком и скалкой по голове. Его мать потеряла сознание, а сам он пошел спать.

– На следующее утро его разбудил младший брат, который приехал их проведать и обнаружил, что его мать не подает признаков жизни, после чего вызвал скорую помощь и сотрудников полиции, – передали в СК РБ.

Обвиняемый не стал скрываться и во всем признался. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу.