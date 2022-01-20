Как в Silent Hill! Жители башкирской многоэтажки нашли в доме сгоревшую тайную комнату

В Башкирии нашли замаскированный цех в подвале многоэтажки

В Нефтекамске из-за пожара нашли замаскированную комнату в подвале жилого дома.

Странная история приключилась в одной из многоэтажек по улице Парковой в Нефтекамске в середине января. Местные жители почувствовали в подъезде запах горелого пластика и попытались выяснить, в чем дело. Вскоре на место вызвали пожарных, которые приступили к поискам задымления в подвале.

Секрет дома на Парковой удалось раскрыть не сразу. Жильцы многоэтажки рассказали в соцсетях, что в подвале было замаскированное помещение. Дверь в тайную комнату была выкрашена в цвет стены, а владельцы помещения спрятали даже замочную скважину.

В итоге жильцам удалось пробраться внутрь помещения. Местные предположили, что внутри организовали подпольный (во всех смыслах этого слова!) производственный цех, в котором загорелся холодильник. Если бы не неисправный бытовой прибор, о существовании тайной комнаты никто так бы и не узнал.

Жильцы многоэтажки по Парковой возмущены тем, что кто-то нелегально занимал помещение в их подвале. Они предполагают, что незваные гости без их ведома подключались к коммунальным сетям их дома.