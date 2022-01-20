В Башкирии загорелась строящаяся школа

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В башкирском городе Учалы ночью 20 января загорелась крыша строящейся полилингвальной школы. Об этом сообщили в соцсетях. В МЧС «КП-Уфа» подтвердили информацию о пожаре.

– Огнем повреждены электрические кабеля, битум и строительные материалы на площади 30 кв. м. на кровле строящегося здания, – передали в экстренном ведомстве.

Разгоревшийся после полуночи пожар был ликвидирован к 1:41. В причинах происшествия разбирается дознаватель МЧС.

Школа в девятом микрорайоне города Учалы начали строить в июне 2021 года. Учреждение будет рассчитано на 1225 мест.