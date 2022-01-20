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Происшествия20 января 2022 5:56

Житель Башкирии размозжил тело приятеля домашней мебелью

Мужчина нанес оппоненту не меньше 48 ударов стулом
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии порезал друга ножом и до смерти забил стулом

Житель Башкирии порезал друга ножом и до смерти забил стулом

Преступник из Башкирии порезал приятеля ножом, а затем жестоко добил его ножом.

Как стало известно «КП-Уфа», жуткая история произошла в Балтачевском районе республики. Все началось с того, что местный житель пришел к соседу и начал распивать алкоголь. Вскоре между мужчинами произошла ссора, которая превратилась в драку. В один момент хозяин дома схватился за нож и начал угрожать приятелю.

Гостю удалось выхватить нож – после этого он два раза ударил им собутыльника. Когда раненый оппонент упал на пол, мужчина схватил табурет и буквально размозжил тело соперника. Следователи установили, что он нанес не менее 48 ударов беззащитному человеку. После этого мужчина убежал домой через поле и лег спать. На утро к нему в дом пришли полицейские.

В итоге гражданина признали виновным в убийстве и приговорили к 7,5 годам заключения в колонии строгого режима. Также его обязали возместить близким погибшего 450 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.