В Уфе силовики задержали предпринимателя за комментарий в «БашДТП»

Кадр видеозаписи задержания предпринимателя // telegram / "ОПЕР слил"

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали местного предпринимателя Ришата Латыпова. Поводом для этого стал негативный комментарий в адрес сотрудников полиции, который мужчина оставил в телеграм-канале «БашДТП». Об этом сообщил другой телеграм-канал – «Опер Слил». По данным сообщества, в апреле 2021 года бизнесмен призвал граждан к применению насилия в отношении стражей порядка. На днях силовики задержали его, придя к нему домой.

Против Латыпова возбудили уголовно дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По этой статье предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы. Впрочем, ему могут выписать и крупный денежный штраф за чистосердечное признание и раскаяние в содеянном. Бизнесмен под видеозапись признал, что «сожалеет» и «никаких претензий к сотрудникам полиции не имеет». Он также пообещал быть «внимательнее» и «не совершать такие поступки».