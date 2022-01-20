В Уфе 25 обманутых дольщиков получили ключи от квартир в долгострое по улице Энгельса

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В Уфе вчера, 19 января, 25 обманутых дольщиков долгостроя по улице Энгельса, 6 получили ключи от квартир. Об этом сообщило башкирское правительство. В передаче нового жилья горожанам участвовал премьер-министр республики Андрей Назаров и гендир Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев. Дом на улице Энгельса является первым из сданных объектов, который достроили с помощью федерального Фонда.

– С Фондом мы работаем с 2020 года. За это время было выплачено возмещений 1740 гражданам на сумму 3,3 млрд рублей. За прошлый год мы достроили четыре дома с участием Фонда, таким образом, 294 гражданина получили возможность реализовать свои права на жилье. В этом году у нас в планах сдать еще 25 объектов. – сказал Назаров.

Застройщиком дома на Энгельса выступал «РегионСтройКомплекс». Решение завершить возведение 6-этажного жилого здания площадью почти в 3 тыс. кв. метров было принято в конце июня 2020 года.