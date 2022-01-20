В башкирской больнице обнаружена партия фальсифицированного творога

В продукции отсутствовали масляная, каприловая, капроновая и каприновая жирные кислоты, присущие молочным жирам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Аскаровской центральной районной больнице Башкирии была обнаружена партия фальсифицированного творога. Об этом 19 января сообщил региональный Россельхознадзор.

В ходе проверки инспектор отобрал в медучреждении образцы проб творога 9-процентной жирности. Продукция была произведена сельскохозяйственным кооперативом «Яковлевка» в Баймакском районе.

– Отобранные пробы продукта из партии общим весом 3 килограмма были исследованы в лаборатории […]. По результатам анализов продукции было выявлено, что жирно-кислотный состав в исследованных образцах не соответствует требованиям, – передали в пресс-службе надзорного ведомства.

В продукте было превышено содержание пальмитиновой, олеиновой, линолевой жирных кислот. Между тем, в образцах отсутствовали масляная, каприловая, капроновая и каприновая жирные кислоты, присущие молочным жирам. В итоге продукт признали ненатуральным и запрещенным к реализации. Госинспектор ветеринарного надзора составил в отношении производителя административный протокол о нарушении обязательных требований к продукции.