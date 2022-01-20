Многодетная семья из Башкирии застряла в снегу вдоль трассы в Татарстане

фото: МВД РТ

Многодетная семья из Башкирии застряла в машине вдоль трассы Набережные Челны - Альметьевск в Татарстане. Выбраться из западни им помогли местные сотрудники ГИБДД. Об этом сообщило республиканское МВД.

Дорожные полицейские при исполнении заметили в снегу легковушку с включенными «аварийками». Инспекторы решили выяснить, что случилось. Рядом с автомобилем стоял мужчина – в салоне сидела его семья, среди них было трое детей.

– Глава семьи пояснил, что они ехали домой в Башкирию и во время движения в условиях метели съехали с дороги, а самостоятельно выбраться не смогли, – передали в правоохранительном ведомстве.

Тогда сотрудники ГИБДД остановили проезжавшую мимо дорожную технику, с помощью которой машину удалось вернуть на проезжую часть. Семья поблагодарила полицейских и продолжила путь.