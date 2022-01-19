В Уфе СК предъявил окончательное обвинение вооруженной банде, похищавшей люди

Банда вела преступную деятельность в период с августа по октябрь 2020 года

Следственный комитет Башкирии предъявил окончательное обвинение банде из Уфы, которая похищала людей и вымогала у них деньги. В группировку входили семь человек от 19 до 32 лет. Против них в зависимости от роли в преступлениях возбуждены уголовные дела о создании и участии в вооруженной банде, похищении человека, грабеже, разбое, вымогательстве, угоне авто и похищении документов.

В августе 2020 года двое братьев создали вооруженную банду, чтобы совершать разбои, вымогать деньги и похищать людей. В качестве жертв злоумышленники выбирали тех, кто, по их мнению, причастен к продаже наркотиков. Они полагали, что те не станут обращаться в правоохранительные органы.

Применяя насилие и угрожая огнестрелом, участники группировки требовали от потерпевших деньги. В нескольких случаях они вывозили жертв в безлюдное место или квартиру, где удерживали до тех пор, пока их требования не соглашались выполнить.

– Обвиняемые похищали у потерпевших мобильные телефоны и другие ценности, а также документы, удостоверяющие личность, чтобы в последующем сдать похищенное в ломбард от их имени, – передали в пресс-службе СК РБ. – В одном из случаев они похитили потерпевшего на его же автомобиле.

Оперативники СК и МВД задержали членов преступной банды в октябре 2020 года, когда они похитили двоих уфимцев и вымогали у них 400 тыс. рублей. Двое обвиняемых частично признали вину, остальные ее отрицают. Расследование дела продолжается.