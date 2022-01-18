На территории уфимского аэропорта построят отель за 1 млрд рублей

На сегодняшний день инвестор и аэропорт заключили инвестиционное соглашение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возле аэропорта «Уфа» к 2024 году появится отель. На его строительство будет потрачен 1 млрд рублей. Появится он под международным брендом Ibis Styles, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В данный момент разрабатывается проект. По предварительным данным, в отеле будет 150 номеров, лобби-бар, фитнес-центр, парковка и даже переговорные помещения.

- Каждый отель Ibis Styles уникален за счет яркого дизайна, вдохновленного какой-то определенной темой, которая отражается во всех номерах и общественных зонах, - рассказал и. о. председателя госкомитета РБ по туризму Ринат Фаткуллин.

Он также добавил, что в регионе в результате строительства нового объекта появится 120 рабочих мест, а объем инвестиций предпринимателей составит 917 млн рублей.

На сегодняшний день инвестор и аэропорт заключили инвестиционное соглашение, подписали договор передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, провели маркетинговые исследования и определили концепцию проекта.