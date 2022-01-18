Судебный пристав из Башкирии за день спас двоих человек от смерти

фото: УФССП РБ

В башкирском городе Кумертау младший судебный пристав Шамиль Биганяков за день спас двоих человек от смерти. Оба случая произошли в местном суде, сообщила 18 января пресс-служба УФССП республики.

Как рассказали в надзорном ведомстве, у молодого мужчины, который пришел на судебный процесс, случился эпилептический припадок. Он потерял сознание и упал. В этот момент к нему подбежал Биганяков. Пристав оказал первую помощь пострадавшему, и через несколько минут его состояние нормализировалось. Он самостоятельно вышел из здания суда.

Помощь Биганякова в тот же день потребовалась подозреваемому по уголовному делу. Когда мужчина шел под конвоем, у него так же начался приступ эпилепсии: он запрокинул голову и потерял сознание. Пристав вновь оперативно среагировал и «откачал» его.