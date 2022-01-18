Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 января 2022 16:38

Два человека погибли в Башкирии при столкновении «Лады Приора» и Skoda Octavia

ДТП случилось на трассе Уфа-Оренбург
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 18 января, на трассе Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. При столкновении легковушек погибли два человека. Об этом сообщили в региональных ГИБДД и МЧС.

Авария случилась около 13:00. На 217 километре автодороги ударились встречные «Лада Приора» и Skoda Octavia. В результате ДТП до приезда медиков скончались двое мужчин – 57-летний водитель отечественного авто и его пассажир. Травмы получила пассажирка иномарки. Сотрудники МЧС достали ее из салона и передали на госпитализацию.

В причинах и обстоятельствах происшествия разбирается следственно-оперативная группа и ГИБДД.