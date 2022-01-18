385 пациентов и сотрудников онкодиспансера в Уфе эвакуированы из-за пожара

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 18 января, в подвале главного корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера на проспекте Октября, 73/1 в Уфе произошел пожар. Тревожный вызов поступил в 15:12. Из здания эвакуировались 385 пациентов и сотрудников медучреждения. На место по повышенному рангу были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщило региональное МЧС.

– На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение в подвале главного корпуса площади 2 кв. м., задымление. Здание 8 этажное. На тушение подан 1 ствол РСК-50, работает 2 звена ГЗДС. Организована бесперебойная подача воды, – передали в экстренном ведомстве.

К тушению было привлечено 46 человек и 16 единиц техники. Погибших и травмированных нет.