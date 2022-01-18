Благоустройство озера Теплого в Уфе начнется в 2022 году

фото: vk.com // Радий Хабиров

В текущем, 2022 году в Уфе начнется благоустройство озера Теплого. Об этом сегодня, 18 января, в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Он рассказал, какие работы запланированы на территории водоема.

Проект благоустройства Теплого разделен на два этапа. В этом году начнется реализация первого. В него входит работа над территорией бульвара Баландина (от Мушникова до озера) и берегом между домами по №7/3 и №13/8 по улице Мушникова.

– Ко второму этапу приступим немного позже. Начнём благоустраивать саму территорию вокруг озера Тёплого и вдоль бульвара Баландина. Основная наша задача - создать вело-пешеходные дорожки, также инфраструктуру для активного и спокойного отдыха в разное время года, – рассказал руководитель региона.

Хабиров отметил, что у озера построен ряд коммерческих объектов, и властям придется «найти общий язык» с предпринимателями. По всей видимости, речь идет о развлекательном и спортивно-оздоровительном комплексах «Гольфстрим», которые работают у берега. Также глава Башкирии заявил о планах по организации бесплатного пляжа (сейчас на озере есть два таких места, но оба они платные).

Проект благоустройства также включает в себя стритбольную и детскую площадки, скейтпарк, зона отдыха и линейный сквер, а также 250-метровый гребной канал. По словам Хабирова, в процессе обсуждения спортсмены попросили построить еще и комплекс со спортзалом и теплыми раздевалками. Решение по этому вопросу пока не принято.