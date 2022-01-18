Грекову доложили о чиновниках, действия которых «идут вразрез с интересами жителей» Уфы

В мэрии Уфы выявили чиновников, которые ставят под удар градостроительную политику города Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 18 января, на оперативном сообщение в администрации Уфы мэру Сергею Грекову доложили о чиновниках, действия которых идут «вразрез с интересами города и его жителей». Об этом во время своего доклада по строительству за 2021 год сказал заместитель главы башкирской столицы Кирилл Чистяков.

– Мы уделили повышенное внимание объектам жилого назначения. Провели серьезную работу по выявлению разрешительной документации, выданной с различными нарушениями, и принципиально не совместимой с внедряемой нами градостроительной политикой, – сообщил Чистяков. – К сожалению, в результате работы были выявлены факты действия сотрудников администрации, идущие вразрез с интересами города и его жителей.

Греков попросил коллегу назвать имена провинившихся сотрудников, однако тот отказался, пообещав «доложить по этому вопросу отдельно после совещания». Мэр отметил, что «недопустимо, чтобы сотрудники администрации как-то противодействовали работе» в градостроительной политике. Сити-менеджер поручил «сегодня же доложить» о том, какие меры будут приняты по отношению к этим чиновникам.